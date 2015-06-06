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    Число жертв крушения теплохода в Китае достигло 396 человек

    За время спасательной операции найдено 14 выживших пассажиров и членов экипажа

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Число жертв крушения теплохода "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), затонувшего на реке Янцзы в уезде Цзяньли (центральная китайская провинция Хубэй) в понедельник вечером, возросло до 396 человек, еще 46 человек пока числятся пропавшими без вести. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили 6 июня на пресс-конференции представители штаба спасательной операции в прямом эфире китайского телевидения.

    За время спасательной операции найдено 14 выживших пассажиров и членов экипажа. 

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