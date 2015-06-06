Число жертв крушения теплохода в Китае достигло 396 человек

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Число жертв крушения теплохода "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), затонувшего на реке Янцзы в уезде Цзяньли (центральная китайская провинция Хубэй) в понедельник вечером, возросло до 396 человек, еще 46 человек пока числятся пропавшими без вести.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили 6 июня на пресс-конференции представители штаба спасательной операции в прямом эфире китайского телевидения.

За время спасательной операции найдено 14 выживших пассажиров и членов экипажа.