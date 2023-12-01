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Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до четырех Число погибших в результате теракта в Иерусалиме, совершенного в четверг, возросло до четырех, еще пять человек получили ранения.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 06:49
Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до четырех

Число погибших в результате теракта в Иерусалиме, совершенного в четверг, возросло до четырех, еще пять человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на издание The Times of Israel, в ходе нападения вооруженных боевиков на автобусную остановку в Иерусалиме четыре человека были убиты и пять ранены, один из них серьезно.

Также газета сообщает, что один из убитых "был гражданским лицом, открывшим огонь по террористам". 38-летний мужчина погиб в результате "огня со стороны сотрудников израильских спецслужб, по ошибке принявших его за нападавшего".

Со ссылкой на полицию The Times of Israel уточняет, что 30 ноября два палестинских боевика открыли огонь по людям на автобусной остановке. Двое израильских военнослужащих, находившихся поблизости, и вооруженный гражданский открыли ответный огонь и убили двух террористов. Затем военные стали стрелять по гражданскому, приняв его за нападавшего.

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Версия на азербайджанском языке Qüdsdə terror aktı nəticəsində 4 nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

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