Число погибших при землетрясении в Индонезии возросло до 310

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 310.

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 5,1 в Индонезии достигло 310.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По данным индонезийских властей, еще 24 человека числятся пропавшими без вести, более 1 тыс. местных жителей получили ранения в результате удара стихии.

Более 7 тыс. человек все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 5 км.

В Индонезии часто происходят землетрясения, извержения вулканов и цунами из-за линий разлома в Тихоокеанском бассейне. Мощное землетрясение и цунами в 2004 году унесли жизни почти 230 тыс. человек