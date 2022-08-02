Число погибших от наводнений в Пакистане приблизилось к 400 человек

Число погибших в Пакистане из-за продолжающихся с середины июля муссонных ливней и вызванных ими наводнений составило в минувшие сутки по меньшей мере 28 человек. Общее число жертв удара стихии в стране приблизилось к 400.

Число погибших в Пакистане из-за продолжающихся с середины июля муссонных ливней и вызванных ими наводнений составило в минувшие сутки по меньшей мере 28 человек. Общее число жертв удара стихии в стране приблизилось к 400.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Doon.

В пакистанском Управлении по чрезвычайным ситуациям отметили, что в понедельник от разлива рек, оползней и разрушений домов погибли 10 человек в зоне Кашмира, семь и девять жителей провинций Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан соответственно. Удар стихии привел к гибели людей также в районе Гилгит-Балтистан. В стране разрушены 8,6 тыс. жилых домов и административных зданий, тысячи людей остались без крова. Потоки воды снесли 50 мостов, под водой оказались участки автомагистралей общей протяженностью 650 км.

От наводнений наиболее пострадала юго-западная провинция Белуджистан. В регионе жертвами бедствия стали 136 человек, свыше одной тысячи жителей получили ранения. Паводковые воды затопили около 200 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из районов бедствия во временные лагеря были эвакуированы более 20 тыс. жителей.

В спасательных операциях в Белуджистане задействованы военнослужащие пакистанских ВВС и ВМС, а также армейская авиация и военная инженерная техника.