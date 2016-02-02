 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Число активных пользователей WhatsApp превысило миллиард

    Ежедневно в мессенджере пересылается 42 млрд. сообщений

    Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Число активных пользователей WhatsApp превысило миллиард. Ежедневно в мессенджере пересылается 42 млрд. сообщений, 1,5 млрд. фотографий и 250 млн. видеозаписей.

    Как передает Report, об этом сообщили аналитики соцсети Facebook, которая владеет платформой.

    Отмечается, что приложение доступно пользователям на 53 языках.

    WhatsApp был разработан бывшим хакером Яном Кумом в 2009 году. К ноябрю 2011 года программа стала самым популярным платным социальным приложением для iOS, а количество загрузок на Android достигло 10 млн. 

    В январе 2016 года мессенджер стал полностью бесплатным, отменив ежегодную абонентскую плату в размере одного доллара.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi