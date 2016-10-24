Cамолет с представителями агентства ЕС Frontex разбился на Мальте, 5 человек погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Все пять человек, погибшие в авиакатастрофе на юге Мальты, были гражданами Франции, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини опровергла информацию о чиновниках ЕС среди пассажиров разбившегося самолета. "Рейс не имел никакого отношения к деятельности ЕС", — написала Могерини в своем микроблоге Twitter.

Согласно заявлению на сайте Международного аэропорта Мальты, в данный момент ведется расследование причин трагедии. Аэропорт временно приостановил свою работу.

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Cамолет с представителями агентства ЕС Frontex разбился на Мальте. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, в результате крушения погибли по меньшей мере пять человек.

По данным местных СМИ, самолет Metroliner потерпел крушение вскоре после взлета с аэродрома в городе Лука в южной части острова. Сообщается, что самолет направлялся в ливийскую Мисрату.

Предположительно, на борту находились около 10 человек.

На месте проводится поисково-спасательная операция.