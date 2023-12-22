ЦАХАЛ назвала число убитых боевиков ХАМАС после 1 декабря

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 2 тыс. бойцов палестинского движения ХАМАС после окончания 1 декабря временно действующего перемирия между сторонами.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 2 тыс. бойцов палестинского движения ХАМАС после окончания 1 декабря временно действующего перемирия между сторонами.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в ходе брифинга.

Он также подчеркнул, что израильские военные в настоящее время ведут интенсивную работу на юге сектора Газа.

"Мы увеличили численность войск, сражающихся на востоке Хан-Юниса, и ведем там активные боевые действия", — указал Хагари.

Кроме того, он добавил, что ливанское движение "Хезболлах" "превратила южную часть Ливана в зону боевых действий и продолжает ставить под угрозу будущее всего ливанского государства".

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.