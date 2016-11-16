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    Экс-супруга Дональда Трампа хочет стать послом

    Дети новоизбранного президента США не будут занимать официальные должности в Белом доме

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Первая жена новоизбранного президента США Дональда Трампа - Ивана Трамп хочет стать послом. 

    Как сообщает Report, об этом она заявила газете New York Post.

    Ивана Трамп отметила, что желает стать послом США в Чехии: "Я сама из Чехии. Знаю язык, меня все знают, и не только в США, но во всем мире. Я написала три книги, которые были переведены на 25 языков в 40 странах мира. До 20 января 2017 года буду помогать Дональду Трампу. Трое моих детей - Иванка, Дональд, Эрик и зять Джаред Кушнер входят в его временную команду. Наша дочь Иванка Трамп не будет занимать официальную должность в Белом доме. Она будет заниматься делами компании отца". 

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