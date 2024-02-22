Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет Taurus

Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовал против резолюции о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) проголосовал против резолюции о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Welt.

Резолюцию поддержали 182 депутата, против выступили 480, еще пять парламентариев воздержались от голосования.

Документ был подготовлен оппозиционными Христианским демократическим союзом и Христианско-социальным союзом.

Ранее Bild писал, что власти Германии не хотят поставлять Украине ракеты Taurus из-за опасений, что они будут использованы для нанесения ударов по территории России. Ракеты этого класса имеют дальность полета более 500 км. ВС Германии в настоящее время имеют 600 ракет Taurus, но только около 150 из них готовы к использованию.