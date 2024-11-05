Букмекеры оценивают шансы Трампа в 61%

Вероятность победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства составляет 61%.

Вероятность победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства составляет 61%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket.

По его подсчетам, шансы соперницы Трампа по президентской гонке от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 39%. Сумма ставок на победу бывшего главы Белого дома насчитывает порядка 1,3 млрд долларов, действующего вице-президента - 808 млн долларов.

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Харрис.

Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 гг. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.