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    Британские власти потратят 643 млрд долларов США во избежание последствий Brexit

    Правительство Британии планирует потратить 643 млрд долларов США на модернизацию инфраструктуры страны во избежание последствий Brexit

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Правительство Британии планирует потратить 643 млрд долларов США на модернизацию инфраструктуры страны во избежание последствий Brexit, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Правительство Великобритании опубликовало документы о капиталовложениях в строительство трубопровода, исходя из которых выясняется, что в ближайшие годы в данные проекты будет инвестировано 634 млрд долларов США.

    Также стало известно, что проект включает в себя строительство тоннеля в русле Темзы, системы счетчиков и модернизацию трассы А14 на востоке Англии.

    Как считают власти Великобритании, современная инфраструктура города поможет его жителям избежать последствий Brexit.

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