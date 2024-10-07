Боррель назвал своим достижением введение 14 пакетов санкций в отношении РФ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за время своей работы на посту главы европейской дипломатии ЕС предпринял важные шаги. Они позволили организации стать не только коммерческим, но и ге

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что за время своей работы на посту главы европейской дипломатии ЕС предпринял важные шаги. Они позволили организации стать не только коммерческим, но и геополитическим игроком.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью испанской газете 20 minutos.

В числе своих достижений он назвал введение в общей сложности 14 пакетов санкций в отношении России.

"Мы утвердили 14 пакетов санкций, а также предоставили военную помощь стране, находящейся в состоянии войны (Украина - ред.). Мы одобрили возможность быстрого развертывания 5 тыс. солдат под европейским командованием, создав собственный потенциал для вмешательства в кризисные ситуации", - сказал Боррель.

Отметим, что последний, 14 пакет санкций ЕС утвердил в июне этого года. Новые ограничения коснулись и перевалки российского СПГ в странах ЕС, а также перевозки нефти из РФ.