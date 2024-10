Шарль Мишель и Жозеп Боррель осудили атаку Ирана на Израиль

Евросоюз решительно осуждает нападение Ирана на Израиль, которое является "угрозой региональной безопасности".

Как передает Report , об этом заявили председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Я самым решительным образом осуждаю нападение Ирана на Израиль; это угроза региональной безопасности", - написал Ш.Мишель в соцсети X.

По словам Мишеля, "смертоносная эскалационная спираль на Ближнем Востоке должна прекратиться сейчас". "Региональная война не отвечает ничьим интересам. ЕС готов поддержать усилия по деэскалации и защите гражданских жизней", - добавил он.

I condemn in the strongest terms Iran’s attack against Israel; this is a threat to regional security.



The deadly escalatory spiral in the Middle East must stop now. A regional war is in no one’s interest.



The EU stands ready to support efforts to deescalate and protect…