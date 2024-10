Şarl Mişel və Josep Borrel İranın İsrailə hücumunu pisləyib

Avropa İttifaqı İranın "regional təhlükəsizliyə təhdid" olan İsrailə hücumunu qətiyyətlə pisləyir.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozep Borrel bildirib.

“İranın İsrailə hücumunu qəti şəkildə qınayıram, bu, regional təhlükəsizliyə təhdiddir”, - S.Mişel “X” sosial şəbəkəsində yazıb.

Mişelin sözlərinə görə, “Yaxın Şərqdə ölümcül eskalasiya spiralı indi dayanmalıdır”. "Regional müharibə heç kimin maraqlarına uyğun deyil. Aİ gərginliyin azaldılması və mülki əhalinin həyatının qorunması üçün səyləri dəstəkləməyə hazırdır", - o əlavə edib.

I condemn in the strongest terms Iran’s attack against Israel; this is a threat to regional security.



The deadly escalatory spiral in the Middle East must stop now. A regional war is in no one’s interest.



The EU stands ready to support efforts to deescalate and protect…