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Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через посредников

Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через посредников Болгарские компании поставили оружие для Украины на сумму более 1 млрд долларов в течение 2 лет.
Другие страны
6 марта 2023 г. 12:13
Болгария отправила Украине оружия на сумму свыше $1 млрд через посредников

Болгарские компании поставили оружие для Украины на сумму более 1 млрд долларов в течение 2 лет.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, эти поставки осуществлялись через посредников в рамках различных зарубежных программ по реализации вооружений.

Сообщается, что закупки болгарского оружия и боеприпасов шли со стороны США и Великобритании для последующей отправки Киеву.

"Есть программа с серьезным финансированием в Великобритании, США и Польше. По этой программе покупается необходимое для Украины вооружение, то есть деньги не украинские, а британские, американские, польские или европейские. Именно поэтому его покупают через другие компании. Кроме того, важна логистика, которая в основном организована через Польшу и является обязанностью тех компаний, которые покупают на болгарском рынке", - заявил бывший и.о. министра обороны Болгарии Велизар Шаламанов.

По данным портала, только за 2022 год Болгария косвенно экспортировала в Украину оружия на сумму не менее 1 млрд долларов, основные оружейные заводы республики уже отчитались об увеличении продаж в этот период на 100% - официально с февраля прошлого года София выдала разрешения на экспорт вооружений на сумму почти 1,4 млрд долларов.

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