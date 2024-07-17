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Более 60% опрошенных немцев считают, что условия жизни ухудшились после ухода Меркель

Более 60% опрошенных немцев считают, что условия жизни ухудшились после ухода Меркель Большинство жителей Германии - более 60% - полагают, что условия жизни в ФРГ ухудшились после ухода Ангелы Меркель (2005-2021) с поста федерального канцлера.
Другие страны
17 июля 2024 г. 22:17
Более 60% опрошенных немцев считают, что условия жизни ухудшились после ухода Меркель

Большинство жителей Германии - более 60% - полагают, что условия жизни в ФРГ ухудшились после ухода Ангелы Меркель (2005-2021) с поста федерального канцлера.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov, по случаю 70-летия Меркель.

По его данным, 61% респондентов считает, что ситуация в стране ухудшилась после того, как Меркель покинула пост главы правительства. При этом лишь 7% опрошенных отметили, что условия жизни улучшились. Еще 25% немцев указали, что все осталось примерно на том же уровне.

В то же время социологи выяснили, что большая часть тех, кто уверен, что условия жизни ухудшились, винят в этом действующее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцем (28%). Вместе с тем 15% участников опроса объясняют ухудшения внешними факторами. Более половины респондентов ссылаются на оба фактора.

Опрос проводился с 28 июня по 3 июля. В нем приняли участие 2 030 человек.

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Версия на азербайджанском языке Sorğu: Almanların 60%-dən çoxu ölkədə həyat şəraitinin pisləşdiyini düşünür

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