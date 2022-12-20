Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу

Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу

Более 3 млн человек заполонили во вторник улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу.

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