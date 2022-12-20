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Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу

Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу Более 3 млн человек заполонили во вторник улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 22:21
Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу

Более 3 млн человек заполонили во вторник улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

По его данным, из-за наплыва людей власти пока не уверены, как будет проложен маршрут кортежа.

Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины - Обелиском. Люди стали собираться там с вечера. К моменту выезда сборной с базы Ассоциации футбола Аргентины (АФА), где игроки провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

Пресс-служба АФА объявила о новой точке встречи игроков с болельщиками. После этого туда устремились тысячи людей. Корреспондент ТАСС стала свидетелем, как люди стали штурмовать автотрассу, на которой было назначено место встречи.

Напомним, что в воскресенье сборная Аргентины в финале чемпионата мира в Катаре в серии пенальти обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и в третий раз завоевала трофей. В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.

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