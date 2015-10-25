Более 20 военнослужащих Ирака погибли в двух терактах на западе страны

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 25 военнослужащих Ирака погибли и 34 ранены в результате двух взрывов, совершенных террористами-смертниками, в иракской провинции Анбар, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

По его данным, первый взрыв прогремел в воскресенье на военной базе после того, как террорист-смертник на военном грузовике въехал на ее территорию и сдетонировало взрывчатое вещество, находившееся в автомобиле. В результате этого 15 человек погибли, 27 получили ранения.

Второй взрыв прогремел в деревне Альбу-Азиз. Террорист-смертник въехал на территорию другой военной базы на заминированном автомобиле, в результате чего десять служащих базы погибли, семеро были ранены.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с разгулом радикальной группировки "Исламское государство", захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

За три года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности в Ливии. По разным оценкам, контролируемая ИГ территория достигает до 90 тысяч квадратных километров. Данные о численности экстремистской организации тоже варьируются — от 50 до 200 тысяч боевиков, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".