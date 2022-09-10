Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в октябре

Свыше 150 военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в октябре примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" ("Балтийский тигр-2022").

Свыше 150 военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в октябре примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" ("Балтийский тигр-2022").

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, специализированные силы ВВС и ВМС ФРГ будут обучаться в Эстонии защите критически важной инфраструктуры восточного партнера НАТО. Программа обучения также включает в себя обеспечение безопасности путей сообщения, а также войск "на марше", что может потребоваться при переброске подкреплений. Совместные учения с эстонскими соединениями запланированы в столичном районе Таллинна и на авиабазе Эмари.

Учения будут организованы на внутренних площадках, а также в портовых сооружениях и подводных объектах ВМС Эстонии на севере страны. Маневры были запланированы на фоне изменения политической ситуации в Европе: в свете нынешних событий на Украине НАТО стремится обеспечить усиленную защиту партнеров по альянсу на восточном фланге. Теперь учения, как пишет DPA, должны стать четким сигналом перестраховки.