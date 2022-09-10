О нас

Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в октябре

Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" в октябре Свыше 150 военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в октябре примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" ("Балтийский тигр-2022").
Другие страны
10 сентября 2022 г. 12:03
Более 150 военных из ФРГ примут участие в учениях Baltic Tiger 2022 в октябре

Свыше 150 военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в октябре примут участие в учениях "Baltic Tiger 2022" ("Балтийский тигр-2022").

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, специализированные силы ВВС и ВМС ФРГ будут обучаться в Эстонии защите критически важной инфраструктуры восточного партнера НАТО. Программа обучения также включает в себя обеспечение безопасности путей сообщения, а также войск "на марше", что может потребоваться при переброске подкреплений. Совместные учения с эстонскими соединениями запланированы в столичном районе Таллинна и на авиабазе Эмари.

Учения будут организованы на внутренних площадках, а также в портовых сооружениях и подводных объектах ВМС Эстонии на севере страны. Маневры были запланированы на фоне изменения политической ситуации в Европе: в свете нынешних событий на Украине НАТО стремится обеспечить усиленную защиту партнеров по альянсу на восточном фланге. Теперь учения, как пишет DPA, должны стать четким сигналом перестраховки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
Закир Гасанов приказал военным быть готовыми к решительному пресечению любых провокаций
10 сентября 2022 г. 10:40
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание
10 сентября 2022 г. 10:34
Разрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
ФотоРазрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников
10 сентября 2022 г. 10:15
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
10 сентября 2022 г. 09:23
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi