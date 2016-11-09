Бинали Йылдырым призвал новоизбранного президента США экстрадировать Фатуллаха Гюлена в Турцию

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с победой.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в своем поздравлении Б.Йылдырым призвал Д.Трампа экстрадировать в Турцию Фатуллаха Гюлена, возглавившего безуспешную попытку государственного переворота в Турции 15 июля, и проживающего в настоящее время в США: "Я уверен, что скорейшая экстрадиция виновника попытки госпереворота в нашей стране будет новым началом для обеих стран".