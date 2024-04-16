Белый дом заявил, что Байден не хочет войны с Ираном

Президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент не хочет этого видеть, он говорил об этом раньше. Он не хочет видеть войны с Ираном, не хочет видеть расширения или углубления конфликта", - сказал Кирби на брифинге на борту самолета Байдена, направляющегося в Скрантон, штат Пенсильвания.

По его словам, успешное отражение Израилем ударов "демонстрирует, насколько он силен, а также то, что атака Ирана полностью провалилась".

В ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".