Барак Обама утвердил бюджет США на 2016 год

Баку. 02 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, как и ожидалось, подписал в понедельник бюджет на 2016 год, чем обезопасил финансовую систему страны от коллапса, который мог возникнуть, если бы потолок госдолга не был бы повышен, как это предусматривает главный финансовый документ, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Сенат США в пятницу принял бюджетное соглашение, согласно которому лимит госдолга будет автоматически повышаться до марта 2017 года, а также закрепляющий двухлетний план бюджета на увеличение военных и внутренних расходов до 80 миллиардов долларов. Закон призван отложить бюджетное противостояние между двумя партиями в конгрессе до периода после следующих президентских выборов и промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре 2016 года. Бюджет также является серьезным ударом обеих партий по консервативно-либертарианскому крылу республиканцев, которому неоднократно в прошлом удавалось организовать бюджетный или долговой кризис.

Церемония подписания документа прошла в Белом доме в присутствии журналистов, что становится в некотором роде медиа-стилем действующей администрации США при утверждении или отклонении особо значимых законопроектов.