Байден: США будут поддерживать Украину до победного конца

США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне.
Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.
Он сказал, что Россия намеревалась способствовать ослаблению НАТО: “Однако теперь НАТО сильнее, чем когда-либо прежде”.
Байден также подчеркнул, что на Ближнем Востоке настало время прекращения огня.
"Дипломатическое решение все еще возможно. Мирный путь является единственно возможным для долгосрочного решения (конфликтов - ред.)”, - отметил американский лидер.
Президент США также упомянул, что Белый дом не позволит Ирану создать и применять ядерное оружие.