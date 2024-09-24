Байден: США будут поддерживать Украину до победного конца

США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне.

США продолжат поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США.

Он сказал, что Россия намеревалась способствовать ослаблению НАТО: “Однако теперь НАТО сильнее, чем когда-либо прежде”.

Байден также подчеркнул, что на Ближнем Востоке настало время прекращения огня.

"Дипломатическое решение все еще возможно. Мирный путь является единственно возможным для долгосрочного решения (конфликтов - ред.)”, - отметил американский лидер.

Президент США также упомянул, что Белый дом не позволит Ирану создать и применять ядерное оружие.