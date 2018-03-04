Азербайджанские женщины стали вторыми по числу бракосочетаний с гражданами Турции

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Резко увеличилось число азербайджанских женщин, которые в прошлом году выходили замуж за граждан Турции. Об этом говорится в релизе статкома Турции о браках и разводах с иностранными гражданами.

По статистике, за прошлый год азербайджанки заняли второе место по числу бракосочетаний турецких граждан с иностранками. При чем, азербайджанки сместили с этой позиции немецких женщин, которые до недавнего времени были вторыми самыми популярными у турецких мужчин. В целом же, за последние 3 года примерно 8 тыc немецких женщин и 6613 азербайджанок вышли замуж за турецких мужчин.

На первом же месте оказались сирийки, что вероятно связано большим наплывом сирийских беженцев в Турцию. По статистике, за 2016 год зарегистрировано 6500 таких браков, в прошлом году это цифра составила 4 тыс. В целом за последние 3 года число сирийских женщин, создавших семьи с турецкими мужчинами составило 14 тыс 138 человек.

Не ушло от внимания и резкое снижение браков между турецкими мужчинами и россиянками.

За прошлый год зафиксировано самое низкое число таких браков - 1134, что вероятно связано с кризисом последних лет между государствами, говорится в сообщении. В прошлом году 2608 браков турки создавали с немками, а 1172 браков зафиксированы с украинками.

По статистике, в прошлом году в Турции каждое четвертое бракосочетание было с иностранками. В целом, за последние 3 года 62 369 иностранок сочетались в браке с гражданами Турции.