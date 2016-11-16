Асад: Трамп станет "естественным союзником" Дамаска, если будет бороться с терроризмом

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад считает, что избранный президент США Дональд Трамп станет "естественным союзником" Дамаска, если будет бороться с терроризмом.

Как передает Report, об этом Асад заявил во вторник в интервью португальской государственной радиотелевизионной компании Rádio e Televisão de Portugal.

"Мы ничего пока не может сказать о том, что он собирается делать, но, если он будет бороться с терроризмом, конечно же, мы будем союзниками точно так же, как союзниками нам являются борющиеся с терроризмом Россия и Иран", - заявил Асад.

Президент Сирии отметил, что он "скептически" относится к тому, что Трамп сможет сдержать свои обещания бороться с террором, так как многие силы, включая администрацию США и американские СМИ "выступают против него".

Ранее Трамп заявил, что "сосредоточится на борьбе с ИГИЛ в Сирии, а не на свержении сирийского президента Башара Асада".