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Армия Израиля заявила о новых ударах по "Хезболлах" на юге Ливана

Армия Израиля заявила о новых ударах по "Хезболлах" на юге Ливана Израильские военные нанесли новые удары по участникам вооруженных формирований радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 00:48
Армия Израиля заявила о новых ударах по Хезболлах на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по участникам вооруженных формирований радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, согласно версии израильской стороны, подвергшиеся удару лица нарушали соглашение о прекращении огня.

"ВВС Израиля атаковали террористов "Хезболлах", действовавших внутри объекта, предназначенного для хранения оружия, на юге Ливана, нарушая соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Эти террористы направляли и осуществляли террористические атаки против сил Армии обороны Израиля и израильских мирных граждан в последние месяцы", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в течение дня израильские силы наносили удары по другим участникам вооруженных формирований "Хезболлах", представлявших, по мнению Израиля, угрозу его войскам. "Армия обороны Израиля действует в соответствии с соглашениями и договоренностями между Израилем и Ливаном, поддерживая условия режима прекращения огня. Армия обороны Израиля сохраняет присутствие на юге Ливана и продолжит действовать против любой угрозы для Государства Израиль и его граждан", - заявили военные.

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