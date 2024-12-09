Армия Израиля заявила о новых ударах по "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные нанесли новые удары по участникам вооруженных формирований радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Израильские военные нанесли новые удары по участникам вооруженных формирований радикальной организации "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу, согласно версии израильской стороны, подвергшиеся удару лица нарушали соглашение о прекращении огня.

"ВВС Израиля атаковали террористов "Хезболлах", действовавших внутри объекта, предназначенного для хранения оружия, на юге Ливана, нарушая соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Эти террористы направляли и осуществляли террористические атаки против сил Армии обороны Израиля и израильских мирных граждан в последние месяцы", - говорится в заявлении.

Помимо этого, в течение дня израильские силы наносили удары по другим участникам вооруженных формирований "Хезболлах", представлявших, по мнению Израиля, угрозу его войскам. "Армия обороны Израиля действует в соответствии с соглашениями и договоренностями между Израилем и Ливаном, поддерживая условия режима прекращения огня. Армия обороны Израиля сохраняет присутствие на юге Ливана и продолжит действовать против любой угрозы для Государства Израиль и его граждан", - заявили военные.