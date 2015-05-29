Анджей Дуда получил удостоверение президента Польши

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Победитель состоявшихся в Польше выборов главы государства Анджей Дуда получил от Государственной избирательной комиссии удостоверение президента страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония вручения состоялась в столичном Вилянувском дворце - когда- то летней резиденции польских королей.

После получения документа Дуда официально стал избранным президентом Польши. Окончательно он вступит в должность только после инаугурации, которая состоится 6 августа - в день завершения полномочий действующего лидера Бронислава Коморовского.

В ходе состоявшегося в Польше 24 мая второго тура выборов Дуда получил 51,55% голосов. За него проголосовали 8 млн. 630 тыс. польских граждан. Баллотировавшийся на второй срок действующий глава государства Коморовский набрал 48,45% - 8 млн. 112 тыс. голосов. Явка составила 55,34%.