Американцы избирают нового президента

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Соединенных Штатах во вторник проходят всеобщие выборы.

Как передает Report, американцам предстоит выбрать нового президента и вице-президента страны, а также переизбрать весь состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 12 штатов и мэров ряда городов.

На пост претендуют кандидат от Демократической партии экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и кандидат от Республиканской партии бизнесмен Дональд Трамп

Согласно опросам, американцы в своих предпочтениях склоняются в сторону Клинтон. Если она победит, то кресло в Белом доме впервые в истории США займет женщина. Однако интрига сохраняется до последней минуты: у миллиардера Трампа есть шансы дать ей бой.