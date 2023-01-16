Акар положительно оценил шансы Турции по вопросу закупок американских F-16

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что "с оптимизмом" оценивает шансы на положительное решение Вашингтона по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что "с оптимизмом" оценивает шансы на положительное решение Вашингтона по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью британской газете The Financial Times.

По его словам, вопрос продажи F-16 продвигается с большим трудом из-за того, что Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью 2,5 млрд долларов.

"Мы хотим увеличить возможности наших вооруженных сил, а США хотят, чтобы страны НАТО больше тратили на оборону, однако они накладывают ограничения на то, какую военную технику мы можем приобретать", - заявил министр.

По его словам, Анкара стремится выровнять отношения с Вашингтоном, так как США являются "стратегическим партнером" Турции и у двух стран одни "цели и ценности". В связи с этим он призвал США "выйти из порочного круга" и прекратить поддержку курдских "Сил народной самообороны", которые, по словам Акара, могут создать "коридор для терроризма, способный превратиться в политическое формирование, создававшее бы угрозы разделения Сирии и появления нестабильности не только в Турции, но и по всему Ближнему Востоку".