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    Администрация Трампа намерена запретить продажу китайских телефонов

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителем смартфонов продавать свою продукцию в США.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

    Среди таких компаний могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.

    В США подозревают, что на них могут устанавливать шпионское оборудование.

    Huawei и ZTE подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают.

    17 апреля Вашингтон ввел запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний.

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