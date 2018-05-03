Администрация Трампа намерена запретить продажу китайских телефонов

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Вашингтон рассматривает законопроект, который запретит некоторым китайским производителем смартфонов продавать свою продукцию в США.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal.

Среди таких компаний могут оказаться Huawei Technologies Co. и ZTE Corp, чью продукцию покупают военные.

В США подозревают, что на них могут устанавливать шпионское оборудование.

Huawei и ZTE подобные обвинения в свой адрес категорически отвергают.

17 апреля Вашингтон ввел запрет китайской компании ZTE на закупку продукции американских технологических компаний.