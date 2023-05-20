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Выходцы из Южного Азербайджана приняли заявление по итогам акции в Берлине

Выходцы из Южного Азербайджана приняли заявление по итогам акции в Берлине Выходцы из Южного Азербайджана приняли заявление по итогам акции в Берлине, посвященной очередной годовщине событий 22 мая (1 Хордад) 2006 года в Иране.
Диаспора
20 мая 2023 г. 19:38
Выходцы из Южного Азербайджана приняли заявление по итогам акции в Берлине

Выходцы из Южного Азербайджана приняли заявление по итогам акции в Берлине, посвященной очередной годовщине событий 22 мая (1 Хордад) 2006 года в Иране.

Как передает корреспондент европейского бюро Report, освещающий акцию, в заявлении участники акции раскритиковали иранский режим.

"В Иране установился режим, который угнетает своих граждан, ставит под угрозу безопасность на Ближнем Востоке и угрожает глобальному миру. Этот режим проявляется к своим гражданам средневековое отношение, далекое от цивилизованных мировых ценностей, экспортирует террор и фанатизм в страны Ближнего Востока, ставит под угрозу глобальный мир", - говорится в документе.

Также указывается, что граждане Ирана уже много лет борются за установление демократии. В рамках этой борьбы тысячи граждан погибли, были арестованы, подвергнуты пыткам или получили серьезные травмы в результате жестоких и бесчеловечных действий властей.

"Большая часть граждан Ирана подвергается притеснению. Иран — многонациональная, многоконфессиональная и многокультурная страна, и в этой стране есть много вариаций. Но иранский режим не признает это, и даже пытается устранить это разнообразие путем репрессий.

Тюрки, проживающие в Южном Азербайджане и других частях Ирана, составляли относительное большинство населения страны и, хотя они играют центральную роль в истории и структуре страны, они, как и другие угнетенные народы Ирана, сегодня лишены своих основных экономических, политических, культурных и социальных прав.

Наш народ более века борется за свои основные права и сегодня продолжает свою борьбу под лозунгом "Свобода, справедливость, национальное правительство", - подчеркивается в документе.

Участники акции потребовали от стран мира не молчать перед лицом иранского режима, который распространяет войну и террор, примеры чего мы видим в Азербайджане, Сирии, Йемене, Ливане, Украине и других странах.

Напомним, что 12 мая 2006 года иранские власти опубликовали в официальной газете "Иран" уничижительную карикатуру, изображающую более 35 миллионов азербайджанских тюрков в виде насекомых. Это вызвало масштабные протесты. По официальным данным, в ходе протестов в Тегеране, Зенджане, Тебризе, Урмии, Ардебиле, Ахаре, Хамадане, Калейбаре, Мугане, Мияне, Мараге, Хое, Салмасе, Хияве, Гошачае, Сулдузе и Маранде не менее 30 человек были убиты полицейскими, сотни человек были покалечены.

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Версия на азербайджанском языке Berlində aksiya keçirən güney azərbaycanlılar bəyanat yayıblar

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