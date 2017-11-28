Всероссийский азербайджанский конгресс официально упразднен

Москва. 28 ноября. REPORT.AZ/ Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) на решение суда первой инстанции и Апелляционной коллегии ВС об упразднении ВАК, сообщает российское бюро Report.

Таким образом ВС подтвердил решение министерства юстиции России об исключении ВАК из государственного реестра юридических лиц и фактически утраты структурой статуса легитимности.

Напомним, что Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК) был создан в 2001 году.

Министерство юстиции России ранее обратилось в Верховный суд для его ликвидации, приведя в качестве основания нарушения в ходе его деятельности законодательства страны. Верховный суд России на основе данного обращения ликвидировал регистрацию ВАК 15 мая.

19 сентября Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу ВАК, оставив в силе решение суда первой инстанции. 2 ноября ВАК подал кассационную жалобу на решение ВС и Апелляционной коллегии.