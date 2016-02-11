​Владимир Путин поздравил азербайджанского ветерана с 95-летием

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Ветеран Великой Отечественной войны Варахматулла Мерзиев, проживающий в кузбасском городе Осинники, получил поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Амана Тулеева и главы города Игоря Романова по случаю своего 95-летия.

Как передает Report со ссылкой на Vestikavkaza, их добрые пожелания фронтовику передал глава местного горсовета Александр Быков.

Варахматулла Мерзиев родился в селе Арчеман Шемахинского уезда Азербайджанской ССР (ныне – Шемахинский район Азербайджана). В 1941 году он был призван в армию и, после службы в учебном батальоне войсковой части в Гудермесе, в июле 1942 года попал на фронт. Вскоре его часть была разбита, а сам боец попал в плен. Он находился сперва в Германии, а потом в Италии. При очередном этапировании Мерзиев сбежал и присоединился к югославским партизанам, вместе с которыми сражался с врагом до 1944 года, когда при содействии Великобритании был переправлен в Советский Союз.

После демобилизации в октябре 1944 года он приехал в Осинники, работал на шахте проходчиком, подземным навальщиком, бригадиром проходческой бригады, которая неоднократно побеждала в социалистических соревнованиях.

За свои подвиги ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени. Кроме того, он имеет знаки "Шахтерская cлава" II и III степени, "Победитель социалистического соревнования" и другие награды, сообщает информационный портал Кемеровской области.