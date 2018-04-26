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    В Украине возложили цветы к бюсту Зарифы Алиевой

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В украинском Ирпене состоялось традиционное возложение цветов в честь 95-летия со дня рождения известного офтальмолога, академика АН Азербайджана - Зарифы Алиевой. 

    Об этом Report сообщили в "SOCAR Украина".

    В мероприятии приняли участие  посол Азербайджана в Украине и сотрудники посольства, представители компании «SOCAR-Украина» и Ирпенского городского совета.

    Мероприятие прошло в Парке дружбы города Ирпень, построенном пять лет назад в рамках программы социальной ответственности представительством SOCAR в Украине. 

    После церемонии возложения цветов к памятнику, посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что в сердцах соотечественников Зарифа Алиева навсегда останется примером идеального ученого, заботливой матери и самоотверженной жены. А также добавил, что человек живет, пока жива память о нем. Именно поэтому возложение цветов в честь дня рождения академика является неизменной традицией.

    В завершение сюрприз для всех присутствующих подготовили ученики ирпенской школы №12, которая также носит имя академика Зарифы ханум Алиевой. Дети продекламировали стихи на украинском и азербайджанском языках, таким образом, еще раз наглядно продемонстрировав единство и дружбу между нашими странами.

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