В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир

Кандидатура писательницы-исследователя азербайджанского происхождения, представляющей в Турции Общину Западного Азербайджана, председателя турецкой Ассоциации Anka Дарьи Акдемир была зарегистрирована для участия в парламентских выборах в братской стране 1

Кандидатура писательницы, исследователя азербайджанского происхождения, представляющей в Турции Общину Западного Азербайджана, председателя турецкой Ассоциации Anka Дарьи Акдемир была зарегистрирована для участия в парламентских выборах в братской стране, которые пройдут 14 мая.

Об этом она сама сообщила анкарскому бюро Report.

По её словам, она самостоятельно выдвинула свою кандидатуру от третьего избирательного округа Стамбула и получила документы, которые представила в Центральную избирательную комиссию.

Д.Акдемир так обосновала желание стать депутатом Великого Национального собрания Турции:

"Моя цель - оказать как можно большую поддержку развитию связей между Турцией и Азербайджаном, а также другими тюркоязычными государствами".