В Тбилиси почтили память Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Тбилиси в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова состоялась церемония почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева. На вечере памяти коснулись жизни и деятельности общенационального лидера, заслуг перед азербайджанским государством, роли в укреплении азербайджано-грузинских отношений.

Как сообщает Report, мероприятие вступительным словом открыл председатель борчалинского Общественного объединения "Ирели" Махаббат Иманов, который коснулся борьбы Гейдара Алиева за независимость Азербайджана.

Выступившие профессор Тбилисского технического университета, академик Гурам Гвенадзе, профессора Давид Гугунашвили, Иване Оджаидзе коснулись грузино-азербайджанской дружбы, роли Гейдара Алиева в развитии грузинской и азербайджанской экономик, его независимой политики, осуществляемых в Грузии международных проектов и превращения Азербайджана в сильное государство с политической, экономической и военной точек зрения.

Здесь также продемонстрировали книги и фильм о жизни и деятельности общенационального лидера.