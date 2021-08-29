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В Нидерландах состоялась встреча с представителями азербайджанской диаспоры

В Нидерландах состоялась встреча с представителями азербайджанской диаспоры Глава Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с живущими в Нидерландах азербайджанцами
Диаспора
29 августа 2021 г. 00:15
В Нидерландах состоялась встреча с представителями азербайджанской диаспоры

Глава Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с живущими в Нидерландах азербайджанцами.

Как передает Report со ссылкой на ведомство, во время встречи в Конгрессе азербайджанцев Бенилюкс в Роттердаме Ф. Мурадов рассказал о строительных и восстановительных работах, проводимых в Карабахе под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Он подчеркнул особую активность соотечественников и диаспорских организаций в донесении до мировой общественности азербайджанских реалий в период Отечественной войны, товузских событий, а также на этапе ограничений в связи пандемией коронавируса.

Председатель Госкомитета проинформировал участников встречи о реализованных и планируемых к реализации проектах, о деятельности Координационных советов, домов Азербайджана, а также азербайджанских школ "Карабах", одноименных спортивных клубов и танцевальных центров, открывающихся по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Ф.Мурадов также встретился с членами Голландско-азербайджанского тюркского культурного центра в Гааге. В ходе встречи он позитивно оценил реализуемые организацией проекты, сотрудничество с турецкой диаспорой и оперативную реакцию на планируемые в отношении Азербайджана провокации. Глава ведомства также обратил внимание на важность более активного участия в социально-общественной жизни Нидерландов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlanddakı soydaşlarımız və diaspor fəallarımızla görüş keçirilib

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