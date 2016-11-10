В Москве по инициативе Лейлы Алиевой прошла донорская акция "У крови нет нации" - ФОТО

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанская молодежная организация России (АМОР) при поддержке Первого Московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени И.М.Сеченова провела в Москве очередную благотворительную акцию "У крови нет нации", сообщает Report со ссылкой на издание "Россия для всех".

Гуманитарное мероприятие, инициированное вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, председателем АМОР Лейлой Алиевой, состоялось на кафедре клинической трансфузиологии и гематологии МГМУ.

Член контрольно-ревизионной комиссии АМОР, кандидат медицинских наук Самир Алиев сказал, что ежегодно 14 июня, во Всемирный День донора АМОР проводит акцию по сдаче крови, однако в этом году из-за многочисленных писем с просьбами о помощи лицам, страдающим от заболеваний крови, поступившим руководству организации, мероприятие было перенесено на 9 ноября.

По его словам, превалирующее число обратившихся составили дети, нуждающиеся в донорской крови.

Более 50 человек пожертвовали в этот день кровь для больных гемофилией и иными заболеваниями крови. В акции приняли участие как азербайджанцы, так и иностранные студенты из Малайзии, Узбекистана, Грузии и других стран.

Отметим, что донорская акция "У крови нет нации" проходит не только в Москве, но и в других регионах Российской Федерации. Ежегодно в ней принимают участие тысячи представителей молодежи, а собранные средства направляются на лечение больных детей.