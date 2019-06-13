В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев реализуют 40 инфраструктурных проектов

В этом году в районе компактного проживания азербайджанцев - Гардабани будет реализовано 40 инфраструктурных проектов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом было сказано на совещании, проведенном в муниципалитете Гардабани под руководством заместителя главы ИВ района Реваза Эгадзе.

На встрече обсуждались проекты, которые будут реализованы в районе в рамках финансируемой государством программы помощи сельским районам.

Было отмечено, что правительство Грузии удвоило финансирование проектов, реализуемых в Гардабани, и выделило 662 тысячи лари (более 240 тысяч долларов). Эти проекты включают ремонтные и реставрационные работы в сельских школах, стадионах, детских садах, домах культуры, парках и садах.

Реализация инфраструктурных проектов будет проводиться с 20 июня по 20 августа.