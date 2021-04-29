В Грузии рассматривается вопрос об объявлении Новруза национальным праздником

В проекте также отражено предложение объявить 21 марта нерабочим днем в Грузии

В парламенте Грузии началось рассмотрение проекта об объявлении Новруза национальным праздником.

Как сообщает грузинское бюро Report, проект, поступивший в законодательный орган 12 марта, подготовила общественная активистка Самира Байрамова.

В проекте также отражено предложение объявить 21 марта нерабочим днем в Грузии.

Инициатива была рассмотрена в Комитете по правам человека и гражданской интеграции законодательного органа. Было отмечено, что инициатива предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс страны. С целью получения предложений документ был направлен в правительство Грузии, однако ответа до сих пор не получено. По этой причине полностью подготовить вопрос к рассмотрению в установленный срок до 27 апреля не удалось. Наряду с этим комитет изучает международный опыт в связи с законодательной инициативой.

Согласно решению, принятому на прошедшем заседании бюро парламента, срок рассмотрения вопроса продлен на 30 дней.