В Днепропетровске отметили День солидарности азербайджанцев всего мира

В украинском городе Днепропетровске местные общественно-политические деятели вместе с проживающими тут азербайджанцами отметили 31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.

В украинском городе Днепропетровске местные общественно-политические деятели вместе с проживающими тут азербайджанцами отметили 31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на мероприятии, организованном Конгрессом азербайджанцев Днепропетровской области в городе Днепр, вместе с азербайджанцами приняли участие начальник управления внутренней политики администрации области Станислав Бандура, местные депутаты Наталья Димидова, Наталья Кеда и Гошгар Мухтаров.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Конгресса азербайджанцев Днепропетровской области Наджаф Ахмедов поздравил участников с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом, и напомнил, что уходящий год был значимым в развитии украинско-азербайджанских отношений.

Выступившие на мероприятии украинские официальные лица, поздравив Азербайджан как с победой в 44-дневной Отечественной войне, так и с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, отметили, что Азербайджан является для Украины не только дружественной страной, но и с 2021 года официально стратегическим партнером.