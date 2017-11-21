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Москва. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Дербенте поврежден памятник поэту Низами Гянджеви. Мэрия города не отвечает на наши просьбы о безопасности. Об этом российскому бюро Report сообщил глава азербайджанской диаспоры Дербента Тельман Гаджалиев.

По его словам, злоумышленники сломали скульптуре поэта большой палец и изуродовали парк вокруг памятника.

"Вырваны с корнем из земли ели, растоптан газон. Мы обратились в правоохранительные органы и мэрию, чтобы были приняты соответствующие меры и вандалы были наконец наказаны", - сказал Т. Гаджалиев.

По его словам, это уже не первый инцидент. "В январе 2015 года злоумышленники подожгли памятник. По поручению экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова памятник был отреставрирован, а территория вокруг него облагорожена. Но на территории парка не были установлены камеры видеонаблюдения, без которых злоумышленники уходят от ответственности. На этот раз, надеюсь, этой проблеме будет уделено серьезное внимание, и преступники будут найдены", - отметил глава азербайджанской диаспоры.