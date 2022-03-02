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Сегодня планируется эвакуировать в Польшу около 800 азербайджанцев

Сегодня планируется эвакуировать в Польшу около 800 азербайджанцев “На сегодняшний день более 600 азербайджанцев пересекли польскую границу. Сегодня в Польшу планируют эвакуироваться около 800 азербайджанцев”.
Диаспора
2 марта 2022 г. 14:53
Сегодня планируется эвакуировать в Польшу около 800 азербайджанцев

“На сегодняшний день более 600 азербайджанцев пересекли польскую границу. Сегодня в Польшу планируют эвакуироваться около 800 азербайджанцев”.

Об этом Report заявил глава диаспоры в Польше Фарид Джафарли.

Он сказал, что 100-130 эвакуированных были размещены в Варшаве: “У нас также есть представитель в Кракове. Там размещены более 50 наших соотечественников. Среди них есть и те, кто будет эвакуирован в Азербайджан. Чартерный рейс ожидается в субботу. Мы обеспечили наших соотечественников временным жильем и едой. В целом, около 50 человек отправились в Азербайджан. Многие остались здесь, потому что у них есть родственники в Польше и место для проживания".

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Версия на английском языке Nearly 800 Azerbaijanis to be evacuated to Poland today 
Версия на азербайджанском языке Bu gün 800-ə yaxın azərbaycanlının Polşaya təxliyəsi planlaşdırılır

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