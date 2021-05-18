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Проживающие в Германии азербайджанцы проводят акцию перед офисом ООН

Проживающие в Германии азербайджанцы проводят акцию перед офисом ООН Мероприятие завершилось представлением декларации в представительство ООН
Диаспора
18 мая 2021 г. 15:03
Проживающие в Германии азербайджанцы проводят акцию перед офисом ООН

По информации Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе Германо-азербайджанского дома культуры, функционирующего в Кельне, перед представительством ООН в Бонне была проведена акция в знак протеста против того, что Армения не передала Азербайджану карты минных полей.

Как сообщили Report в Госкомитете, председатель Германо-азербайджанского дома культуры Алтай Рустамов сообщил, что в акции, организованной в соответствии с ограничениями в условиях пандемии, наряду с нашими соотечественниками приняли участие и представители Боннского международного центра по вопросам конверсии (Bonn International Center for Conversion).

В ходе акции были продемонстрированы плакаты с надписями о том, что мины, размещенные вооруженными силами Армении на освобожденных территориях Азербайджана, являются источником опасности, местным жителям были розданы информационные флаеры.

Мероприятие завершилось представлением декларации в офис ООН. В декларации требуется оказать влияние на правительство Армении для передачи Азербайджану карт минный полей.

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Версия на английском языке Azerbaijanis living in Germany stage protest before UN headquarters
Версия на азербайджанском языке Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar BMT-nin qərargahı önündə etiraz aksiyası keçiriblər

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