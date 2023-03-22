Праздник Новруз отметили в Совете Европы

Постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы и делегация Азербайджана на Конгрессе местных и региональных властей (Конгрессе) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провели мероприятие в рамках 44-й се

Постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы и делегация Азербайджана на Конгрессе местных и региональных властей (Конгрессе) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провели мероприятие в рамках 44-й сессии Конгресса по случаю праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, члены Конгресса и др.

В ней выступили постоянный представитель Азербайджана в СЕ Фахреддин Исмаилов, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербик руководитель делегации Азербайджана в Конгрессе Анар Ибрагимов.

Были исполнены азербайджанские народные песни, теснифы, мугамы, а также азербайджанские национальные танцы.

С целью благотворительности была организована выставка-продажа.

В тот же день в церкви Сен-Пьер-ле-Жен в центре Страсбурга был организован концерт, приуроченный к празднику Новруз.