О нас

Праздник Новруз отметили в Совете Европы

Праздник Новруз отметили в Совете Европы Постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы и делегация Азербайджана на Конгрессе местных и региональных властей (Конгрессе) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провели мероприятие в рамках 44-й се
Диаспора
22 марта 2023 г. 19:20
Праздник Новруз отметили в Совете Европы

Постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы и делегация Азербайджана на Конгрессе местных и региональных властей (Конгрессе) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провели мероприятие в рамках 44-й сессии Конгресса по случаю праздника Новруз.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, члены Конгресса и др.

В ней выступили постоянный представитель Азербайджана в СЕ Фахреддин Исмаилов, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербик руководитель делегации Азербайджана в Конгрессе Анар Ибрагимов.

Были исполнены азербайджанские народные песни, теснифы, мугамы, а также азербайджанские национальные танцы.

С целью благотворительности была организована выставка-продажа.

В тот же день в церкви Сен-Пьер-ле-Жен в центре Страсбурга был организован концерт, приуроченный к празднику Новруз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNovruz bayramı Avropa Şurasında qeyd olunub 

Другие новости из категории

В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
В Турции для участия в парламентских выборах зарегистрирована кандидатура Дарьи Акдемир
22 марта 2023 г. 14:59
Азербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы
ФотоАзербайджанская община Греции отметила Новруз байрамы
22 марта 2023 г. 01:37
В Эстонии отметили праздник Новруз
ФотоВ Эстонии отметили праздник Новруз
21 марта 2023 г. 15:18
Четвертый лагерь диаспорской молодежи Гейдар Алиев-100 пройдет в Нахчыване
Четвертый лагерь диаспорской молодежи "Гейдар Алиев-100" пройдет в Нахчыване
21 марта 2023 г. 15:01
Азербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Казахстане
ФотоАзербайджан был представлен на фестивале культуры тюркских народов в Казахстане
17 марта 2023 г. 19:23
Азербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз
ФотоАзербайджанская молодежь Москвы отметила Новруз
16 марта 2023 г. 10:17
В Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Нью-Йорке прошел гала-концерт конкурса Florida Keys, посвященный 100-летию Гейдара Алиева
10 марта 2023 г. 20:34
Известные азербайджанцы в Украине - хирург, полковник, спортсмен...
ФотоИзвестные азербайджанцы в Украине - хирург, полковник, спортсмен...
6 марта 2023 г. 16:54
Посол Турции поблагодарила руководство Дома Азербайджана в Эстонии
Посол Турции поблагодарила руководство Дома Азербайджана в Эстонии
3 марта 2023 г. 18:55
В Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана
ФотоВ Ташкенте состоялось открытие Музея дружбы Азербайджана и Узбекистана
2 марта 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi