Праздник Новруз отметили в Совете Европы

Постоянное представительство Азербайджанской Республики в Совете Европы и делегация Азербайджана на Конгрессе местных и региональных властей (Конгрессе) Совета Европы при поддержке Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО провели мероприятие в рамках 44-й сессии Конгресса по случаю праздника Новруз.
Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
В мероприятии приняли участие официальные лица Совета Европы, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, члены Конгресса и др.
В ней выступили постоянный представитель Азербайджана в СЕ Фахреддин Исмаилов, президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербик руководитель делегации Азербайджана в Конгрессе Анар Ибрагимов.
Были исполнены азербайджанские народные песни, теснифы, мугамы, а также азербайджанские национальные танцы.
С целью благотворительности была организована выставка-продажа.
В тот же день в церкви Сен-Пьер-ле-Жен в центре Страсбурга был организован концерт, приуроченный к празднику Новруз.