ОКАУ выдвинул предложения по совместной деятельности азербайджанцев в Украине

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Общее решение, принятое в связи с объединением деятельности диаспорских организаций Азербайджана в рамках визита в Киев председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, является одним из самых успешных шагов по многолетнему формированию в стране диаспоры. Объединение сил, прекращение взаимных обвинений и недовольства, безусловно, является победой азербайджанства, вкладом в укрепление национальных интересов".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ), президентом Украинской ассамблеи наций Ровшаном Тагиевым.

Ровшан Тагиев отметил, что, к сожалению некоторые, особенно некоторые новостные сайты, пытаются устроить из этого сенсацию и направить мысль в иную сторону: "Мы требуем и просим, чтобы каждый, считающий себя представителем национальных интересов, прекратил провокацию и не чернил такой положительный шаг. Следует радоваться объединению диаспорских организаций Азербайджана в такой стране, как Украина, а не использовать это как кампанию против кого-то".

Тагиев отметил, что это событие открыло путь к новому этапу в многолетней работе по формированию в Украине азербайджанской диаспоры, все стороны объединили силы во имя своей исторической родины - Азербайджана и его народа: "Еще с первых лет независимости нашей родины Азербайджана по инициативе и при поддержке общенационального лидера Гейдара Алиева в мире началась централизация нашей диаспоры, именно за его счет впервые в 1999 году в Украине был создан конгресс азербайджанцев. Отмечу еще один момент. Это вовсе не значит, что прежнее руководство Госкомитета по работе с диаспорой не смогло этого сделать. Нет, шаги по формированию азербайджанской диаспоры были начаты давно, и в этом были заслуги предыдущего руководства, конкретно Назима Ибрагимова. Новый председатель Фуад Мурадов проявил активность и вывел это на новый этап: проявил принципиальную поддержку по объединению организаций. Каждый азербайджанец должен этому только радоваться".

Тагиев также отметил, что он выдвинул три требования касательно объединения диаспорских организаций: "Первое – в новосозданном Совете азербайджанцев Украины, объединяющем в себе организации азербайджанцев в Украине, не будет поста единоличного руководителя. Следует сформировать институт сопредседателей, в котором руководителям всех объединившихся организаций будет дан равный статус. Второе – ни одна диаспорская организация, представитель диаспоры категорически не допускает выступлений, заявлений в СМИ провокационного характера, направленных друг против друга. Третья инициатива – функционирующие в Украине представители диаспоры Азербайджана не проявляют радикальной позиции в отношении украинских властей, не допускают подобных призывов. Мое желание в том, чтобы не было нюансов, вызывающих какое-либо недовльство, наоборот, чтобы это единство как можно глубоко пустило корни. Тогда не только в Украине, но и в Европе в целом никакая сила не сможет противостоять азербайджанской диаспоре. В последнее время во всей Европе чувствуется оживление в азербайджанском диаспорском движении».

Напомним, что 19 июля в рамках визита председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Киев было принято решение об объединении ОКАУ, Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины, Конгресса азербайджанцев города Киев и др. организаций.