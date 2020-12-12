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Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой

Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев
Диаспора
12 декабря 2020 г. 15:59
Новое назначение в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой

Назначен новый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Вагиф Сеидбейли назначен заместителем председателя Государственного комитета по работе с диаспорой. Он уже приступил к работе на новой должности.

В.Сеидбейли ранее занимал должности заведующего отделом Госкомитета по работе с молодежью и заведующего сектором Фонда молодежи при президенте Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinə yeni müavin təyin edilib

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