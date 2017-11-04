Мэр Марнеули: Проживающие в Грузии азербайджанцы максимально воспользуются проектами регионального развития

Тбилиси. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Уже 25 лет как Грузия восстановила независимость. За эти годы наша государственная независимость укрепилась. В развитии Грузии важную роль сыграли национальные меньшинства, особенно азербайджанцы".

Об этом в интервью грузинскому бюро Report сказал Теймур Абасов, избранный в октябре этого года мэром Марнеульского района.

Т. Абасов отметил, что проживающие в стране нацменьшинства, в том числе азербайджанцы имеют все конституционные права: "Однако, к сожалению, руководящие Грузией и регионами лица недостаточно защищали их права. После прихода к власти партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", членом которой я являюсь, выполнены важные работы по защите прав нацменьшинств, в направлении интеграции в общество и Европу. В Грузии по количеству азербайджанцы на втором месте после грузин. Сегодня они представлены в грузинском парламенте 4 депутатами. Заместитель губернатора региона Квемо Картли - Борчалы - азербайджанец. В этом году впервые азербайджанец избран руководителем Марнеульского района. Это еще раз показывает, что наша партия и правительство уделяет особое внимание интеграции нацменьшинств".

Т. Абасов коснулся образования и обеспечения работой азербайджанской молодежи: "В Грузии внедряется новая образовательная программа. Азербайджанцы также пользуются этой программой. Есть нужда в азербайджанцах, в совершенстве владеющих грузинским языком. К сожалению, ни предыдущие власти, ни азербайджанские семьи не обращали внимание на изучение детьми и молодежью государственного языка наряду с родным языком. Однако нынешняя власть уделяет особое значение получению всей молодежью отличного образования по истории государства, а также языку и другим предметам. Для молодежи применяются специальные образовательные программы и азербайджанцы также пользуются этой программой".

Интеграция азербайджанцев и социально-экономическое развитие регионов их компактного проживания также будут в центре внимания.

"Азербайджанцы играют большую роль в экономике страны, особенно в сельском хозяйстве. У них есть опыт в скотоводстве и земледелии. Сегодня правительство Грузии реализует спецпрограммы и проекты для развития экономики страны. Мы постараемся, чтобы и азербайджанцы максимально пользовались этими проектами. Я думаю, таким путем мы поможем в решении их социальных проблем", - выделил Т. Абасов.

Новый мэр подчеркнул, что будет уделять внимание вопросам регионального сотрудничества. Он отметил, что соседний Азербайджан тесно сотрудничает с приграничными районами Грузии, и эти связи будут развиваться еще больше.

Отметим, что Т. Абасов 21 октября принял участие в выборах в органы местного самоуправления. Он набрал до 70% голосов избирателей и стал первым мэром-азербайджанцем Марнеульского района.

Т. Абасов заявил, что оправдает доверие государства и народа и приложит все силы для достижения поставленных целей.