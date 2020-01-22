Кровоточащая рана, неизбывная боль семьи шехида Январской трагедии - РЕПОРТАЖ

Среди шехидов 20 января шесть азербайджанцев - уроженцы Грузии. Один из них - Вафадар Осман оглу Эминов из села Киредж Муганлы Марнеульского района. На момент гибели ему было 23 года.

Корреспондент грузинского бюро Report побывал в доме, где родился и вырос Вафадар Эминов, побеседовал о жизненном пути шехида с его братом Этибаром Эминовым, родными и близкими.

Горестное известие

На стене в прихожей висит фотография Вафадара Эминова. В память о герое его фото развешаны в каждой комнате семейного гнезда. Родные Вафадара Эминова с горечью вспоминают трагедию, произошедшую 30 лет назад. При воспоминании о младшем брате на глаза Этибара Эминова наворачиваются слезы, спазм перехватывает горло. Он говорит, что поначалу семье сообщили о ранении Вафадара. Тогда члены его семьи спешно направились в Газахский район и с Центральной почты принялись звонить в Баку, чтобы получить хоть какую-то весточку. Телефонные провода передали тогда скорбную новость о кончине Вафадара… "Его больше нет в живых", - послышалось на том конце трубки…

Брат шехида говорит, что безвременная кончина Вафадара стала большой трагедией для всей семьи: "Рана на наших сердцах не затянулась и по прошествии 30 лет. Боль утраты неизбывна. Мои родители – Осман и Тамара тяжело переживали кончину сына, и до конца своих дней пребывали в горе и трауре. Не дай Бог ни одному родителю познать горечь потери ребенка, сестре – горечь утраты брата, а брату - сестры".

24 января 90-го Этибар с отцом отправились поездом в Баку. "В ту пору Баку утопал в снегу. Было объявлено чрезвычайное положение. Мы никак не могли поймать попутку, которая доставила бы нас с железнодорожного вокзала на площадь Ленина, ныне именуемую Азадлыг. Спустя некоторое время отыскался один человек, согласившийся подбросить нас. Мы поведали ему о нашем горе и он даже не взял платы за проезд", - вспоминает брат покойного.

"Не хочу умирать"

Кровавая расправа 20 января 90-го глубоко потрясла Вафадара. Он воспринимал горе и боль народа как личную трагедию. Той злополучной ночью Вафадар помогал переносить тела убитых в мечети, копал могилы, чтобы предать земле тела невинно убиенных. А скольким дал он кровь, вернув к жизни… 23 января он спешил в Центральную клиническую больницу, в ту пору носившую имя Мовсума Гадирли, чтобы в очередной раз сдать кровь и помочь раненым. Снайперская пуля настигла его неподалеку от магазина "Oлимп". Очевидцы вспоминали впоследствии, что прохожие советовали Вафадару обойти стороной это треклятое место, но он ослушался… Впоследствии на том месте, где был смертельно ранен Вафадар, установили родник в память о нем…

Его, истекавшего кровью, доставили на "Волге" в больницу. В ту самую, где он еще недавно сдавал кровь. Врачи и медсестры тотчас узнали его. "Так ведь это парень, который недавно сдал кровь!", - воскликнули они. Последними словами Вафадара были: "Я не хочу умирать". Пуля поразила печень, произошла обильная потеря крови. Стольким помог он выжить, сдав кровь, а себе помочь так и не сумел. Хирург, пытавшийся вернуть его к жизни, впоследствии признавался, что никогда не простит себе кончину Вафадара, так хотевшего жить…

Он мечтал стать прокурором

В 1988 году Вафадар Эминов поступил на юридический факультет Азербайджанского Государственного Университета (ныне – БГУ). Проучившись год на подготовке, Вафадар получил заветный студенческий билет. В ту пору был бешеный конкурс на юридический факультет, но Вафадар поступил благодаря своим знаниям, усидчивости и невероятной работоспособности. Тогда он был единственным выходцем из Марнеули, поступившим на юридический факультет ведущего вуза республики. "Его заветной мечтой было стать прокурором. Сдав сессию, он должен был вернуться в Киредж Муганлы… С юных лет Вафадару был неведом страх, он всегда был очень добрым и отзывчивым", - вспоминает брат покойного.

Этибар Эминов показал фотографии брата в изданной в 1997 году книге "Жизнь, отданная во имя жизни". Э.Эминов вспоминает, что в кармане плаща брата были обнаружены паспорт, пачка сигарет "Карабах", студенческий билет, зачетка и замызганная кровью газета "Aзадлыг". Брат никогда не курил до январской трагедии в Баку, вспоминает Этибар…

"Мы гордимся твоим именем шехида"

К нашему разговору посредством видеозвонка присоединилась сестра Вафадара Эминова, проживающая в Баку. Гюльнара Эминова с болью вспоминает те горестные дни, слова еле срываются с ее языка, в глазах стоят слезы. "Ты – моя неизбывная печаль, горечь утраты голосит во мне. Боль мою не передать словами. Я состарилась, а ты навсегда остался в моей памяти такой молодой и жизнерадостный. Воспоминания о тебе будут бередить мою душу до конца отпущенного мне срока. Ты, еще учась на юриста, старался защитить свой народ, ценой своей жизни, своей кровью спасал Родину. Ты отдал свою жизнь во имя Отчизны. Свет очей моих, брат мой, твой безвременный уход застил мраком мой взор, боль и горечь навсегда теперь наши спутники. Твоя потеря тяжелой ношей легла на наши плечи. Но мы гордимся твоим именем шехида. Посмотри, Вафадар, твоя могила вся утопает в цветах, людская тропа к ней не зарастает!", - говорит сестра шехида.

Светлая память шехида

Племянник Вафадара Эминова - Рамин Мусаев дядю почти не помнит, ведь тот погиб, когда Рамину едва исполнилось шесть лет. Он помнит, как еще будучи школьником навещал могилу дяди на Аллее шехидов и как нес его фотографию в первых рядах.

Рамин Мусаев мечтает об увековечивании памяти его дяди в селе, где он родился и вырос. Семья Эминовых надеется, что органы местной исполнительной власти выделят им земельный участок, где они смогут возвести памятник Вафадару и устроить помещение, в котором будут проводиться памятные мероприятия.

В связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января семью Эминовых навестил посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, а также сотрудники дипкорпуса и представители интеллигенции. От имени посольства семье шехида были переданы гостинцы. На встрече была почтена светлая память Вафадара Эминова, добрыми словами помянут славный путь его, увы, рано оборвавшейся жизни.

В семье Эминовых подрастает Вафадар

В 1991 году у Этибара родился второй сын, которого он назвал в честь брата Вафадаром. Бабушка с дедушкой рассказывали мальчику, чье имя он носит. Вафадар с малых лет был любимчиком семьи. Убитые горем родители шехида видели в маленьком Вафадаре отдушину, напоминание о безвременно покинувшем этот мир сыне.

Вафадар Эминов гордится своим именем. Он признается, что стремится быть достойным своего дяди-героя.