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Глава Госкомитета встретился с азербайджанской диаспорой в Страсбурге

Глава Госкомитета встретился с азербайджанской диаспорой в Страсбурге

В рамках визита во Францию председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов провел в Страсбурге встречу с азербайджанской общиной. 

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета, на встрече Ф.Мурадов рассказал о проводимой Азербайджаном диаспорской политике, роли и значимости проживающих за рубежом наших соотечественников в реализации этой политики и важности их активной вовлеченности в процесс донесения до мирового сообщества правды о Нагорном Карабахе. 

На встрече был продемонстрирован видеоролик, отражающий работу Госкомитета в минувшем году, предоставлена обширная информация о форме обращения в Фонд поддержки азербайджанской диаспоры. Глава Госкомитета выслушал предложения наших соотечественников, обсудил возможность открытия новых школ в местах компактного проживания азербайджанцев.

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